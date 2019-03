Familie gevallen vastgoedmagnaat Ger Visser moet Rabobank twee miljoen euro terugbetalen

De Rabobank stelt dat het geld onrechtmatig is doorgesluisd na het faillissement van de Gorsselse vastgoedreus, met als doel het bedrag te onttrekken aan de schuldeisers. Vlak na het faillissement van het vastgoedimperium boekte Eurocommerce 2,05 miljoen euro via een spoedboeking over naar Vrobel, de persoonlijke vermogensvennootschap van de echtgenote van Ger Visser. Dit gebeurde in 2012 vlak na een inval van de FIOD (Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst) in het huis van Visser en zijn echtgenote in verband met een onderzoek naar witwaspraktijken.

Medische apparaten

De echtgenote van Visser boekte het geld vervolgens over naar hun dochter. Zij verklaarde begin februari tegenover de rechter in Zutphen dat het bedrag bedoeld was voor de aanschaf van medische apparaten in China, die bestemd zijn voor de paardensport. De apparaten wilde ze daarna verkopen aan dierenartsen in Nederland. Tijdens de zitting betoogde de advocaat van de bank dat hiervan geen businessplan, geen registratie bij de Kamer van Koophandel, geen btw-nummer en geen verslagen waren aangetroffen.

Scheiding

De advocaat van de bank noemde het betoog van de dochter in de rechtszitting een ‘broodje aap-verhaal’. ,,Vrobel werd gewoon leeggemaakt’’, aldus de advocaat. Eurocommerce had de ruim twee miljoen euro geleend aan Vrobel. Op de achtergrond speelt de aanstaande scheiding van Visser en zijn vrouw een rol. De vrouw weigerde het bedrag aan de bank te betalen omdat zij vond dat ze mocht verrekenen met het bedrag dat ze nog van haar man tegoed had. Zij meent dat ze op haar wijze had bijgedragen aan het tijdens hun huwelijk opgebouwde vermogen. Met haar man had ze de afspraak gemaakt dat ze zou meedelen in dit vermogen. Vandaar dat ze vond dat ze nog aanspraak kon maken op dat geld.

Schuldeiser