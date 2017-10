Fiasco bomenkap kost Lochem 175.000 euro

Vorige maand besloot de gemeente vrijwel alle kap- en snoeiwerkzaamheden stil te leggen. Alleen als de veiligheid in het geding is wordt nog actie ondernomen. Reden om op de rem te trappen was het feit dat er een financieel tekort ontstond. De omvang daarvan werd toen becijferd op 140.000 tot 190.000 euro. Nader onderzoek wijst uit dat dat 175.000 euro is.

Lochem besloot vorig jaar om een nieuwe weg in te slaan, nadat er twaalf jaar weinig aan onderhoud was gedaan. Opzet was om het bomenbestand weer op orde te krijgen door jaarlijks 683 bomen te kappen en te herplanten. Een deel van de kosten kon worden terugverdiend door hout en houtsnippers van gekapte bomen te verkopen, was het idee. In de praktijk valt dat echter tegen. De opbrengst van hout van bomen die om veiligheidsreden weg moeten, omdat ze bijvoorbeeld ziek zijn, was bijvoorbeeld geraamd op 275 euro per boom. In de praktijk krijgt Lochem daar echter maar 13 euro voor. Het hout van bomen die in het kader van zogeheten trajectkap weg moesten, bijvoorbeeld lanen, zou volgens een raming 275 euro per boom opleveren. In de praktijk blijft dat echter steken op 170 euro.