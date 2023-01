Fietser gewond na aanrijding met auto in Laren

Politie met kogelweren­de vesten kamt scholen Deventer uit omdat schutter Zwijn­drecht er zou rondlopen

Zit je op school, lopen er ineens allemaal politieagenten door de school met kogelwerende vesten. Dat gebeurde donderdag aan het begin van de middag bij Saxion en Aventus in Deventer. De politie had een tip binnengekregen dat mogelijk de schutter van de schietpartij afgelopen week in Zwijndrecht rondliep op een van de scholen.

