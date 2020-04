Fietser overleden op Gorsselse heide, politie doet onderzoek

Nekklem en aanranding door cliënt Trajectum was ‘schreeuw om hulp’

13:59 De 31-jarige Maarten T. uit Eefde randde op 1 februari in Zutphen een medewerkster van Trajectum aan, omdat hij gepest werd in de zorgkliniek. Dat zei zijn advocaat donderdag tijdens een pro forma-zitting in de Zutphense rechtbank. ,,Het was een schreeuw om hulp. Maarten werd gepest en wilde daar weg.’’