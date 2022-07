Fietsers kunnen vanuit Laren vier dagen de Achterhoek verkennen

Redding gloort voor ontmoe­tings­plek veteranen in Eefde: ‘Gelukkig maar, want dit is zó waardevol’

Oorlogsveteranen ontmoeten elkaar al zes jaar lang regelmatig in de Detmerskazerne in Eefde. Voor een luisterend oor, een kopje koffie of gewoon voor de gezelligheid. Het is de vraag hoelang dat nog kan zonder zonder gemeentelijk geld. Deze week ging de deur naar subsidie op een kier. ,,Hoog tijd, want we staan al lang in de survivalmodus.’’

9 juli