Financiële steun voor fietscrossbaan in Laren

Realisatie van een zogeheten pumptrack in Laren is een stap dichterbij. De gemeente Lochem is bereid om financieel bij te dragen.

Fietscrossers in Laren moeten het nu zonder baan stellen. Tot vorig jaar konden zij terecht op een baan op het Gat van Laren, naast de Welkoop. Maar die moest verdwijnen voor appartementen. Een aantal kinderen en ouders is in samenwerking met Stichting Speelplezier Laren en belangenvereniging Wakker Laorne in actie gekomen om te zien of elders in Laren ergens iets van de grond kan komen. Dat leidde tot een concreet plan. De nieuwe baan is voorzien op het trapveldje aan de De Bakkerij-Laerkamp. Het trapveldje is in verval geraakt. De initiatiefnemers mikken op de aanleg van een zogeheten pumptrack. Dat is een baan met een harde toplaag die ook bij mindere weersomstandigheden goed te gebruiken is en minder onderhoud behoeft. Daarnaast is zo'n baan ook geschikt voor skateboards, inline skates, rolschaatsen en stunt steps.

Subsidie