Fontein in Noorderbleek in Lochem kan weer aan

Onlangs werd de fontein stil gezet nadat bij werkzaamheden even verderop het vermoeden rees dat het water was vervuild. Een aannemer was bezig met het vervangen van de beschoeiing. Hij was aan de slag in het deel van de vijver dat ligt ingeklemd tussen de Julianaweg en een rij woningen aan de Noorderbleek.

Oliefilmpje

Op deze locatie heeft in het verleden een leerlooierij gestaan. Op de plek van de huidige vijver zaten kelders. Dat de bodem is verontreinigd is al tientallen jaren bekend. Mogelijke vervuiling in het water was echter nieuw. De vondst van een zogeheten oliefilmpje was in ieder geval reden genoeg om de werkzaamheden stil te leggen en ook de fontein uit te zetten. Eerst moest worden uitgezocht of er stoffen vanuit de bodem in het water terecht waren gekomen.