ForFarmers betaalt hoge prijs voor misrekening bij inkoop van grondstoffen

Veevoeder­reus ForFarmers ziet winst met 70 procent kelderen

11:16 Het internationale veevoerbedrijf ForFarmers heeft in 2019 een brutowinst geboekt van 440,7 miljoen euro. Dat is een daling van 0,6 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De nettowinst kelderde echter met 69,8 procent tot 17,7 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de beursgenoteerde onderneming in Lochem vandaag bekendmaakte.