ForFarmers kan ‘binnen 4 tot 6 weken’ stikstofarm voer maken

UPDATE Auto brandt volledig uit in gesloten gebied langs de IJssel: twee mensen naar het ziekenhuis

8 augustus Twee mannen zijn met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis gebracht nadat hun auto volledig uitbrandde in de uiterwaarden van de IJssel bij Wilp. In dat gebied mogen geen auto's komen. De brandweer is nog geruime tijd bezig met nablussen om te voorkomen dat brand in de gortdroge natuur weer oplaait.