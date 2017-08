ForFarmers profiteert van opleving agrarische sector

School blij met extra materiaal over verzetsman Ynze Dikkerboom

15 augustus Er is geen betere plek om het materiaal over de verzetsman Ynze Dikkerboom en zijn vriendin Tine van Heesch onder te brengen dan bij de de Beatrixschool in Harfsen, vond oom-zegger Ype Bloemendaal. Gisteren droeg hij de door hem verzamelde spulletjes over aan schooldirecteur Taco Houkema.