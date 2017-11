ForFarmers vangt bot; woningbouw Hanzepoort in Lochem gaat door

De Hanzepoort is het gebied tussen het Twentekanaal en de Berkel in Lochem, bij de Aldi en de Haalmansweg. In dat gebied zijn in eerste instantie 24 kavels voorzien waar een combinatie van wonen en werken mogelijk is. Idee is dat zelfstandig ondernemers hun praktijk, kantoor of atelier kunnen combineren met wonen. Bovendien wordt de deur open gezet voor meer zogeheten woon-werkkavels.