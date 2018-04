Foutje: geen papiercontainer voor inwoners van Almen

Oud papier wordt vanaf deze maand in de gemeente Lochem niet meer los ingezameld, maar met containers. Idee is dat het daardoor voor mensen makkelijker wordt om papier, dat herbruikbaar is, in te zamelen. Hoop is dat er daardoor minder papier in de grijze container verdwijnt. In gebieden waar nog inwoners nog geen papiercontainer hadden, zijn de afgelopen weken 8600 blauwe containers bezorgd.