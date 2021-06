Frustratie bij Hans (61) uit Vorden over vaccinatie: 'Ik vind dit wel heel erg zuur’

Fans van Go Ahead en De Graafschap verdelen Laren, maar ze bestoken elkaar louter met grappen

11 mei De promotiekansen voor De Graafschap of Go Ahead Eagles zijn het gesprek van de dag in Laren, het Achterhoekse dorp waar van beide clubs ongeveer evenveel fans wonen. Bij de voetbalclub, in de horeca, bij de bakker, overal wordt er wel even over gesproken. Dat merkt ook Arjan Wesseldijk, eigenaar van grand café ‘t Langenbaergh. ,,Maar, alles in een gemoedelijke sfeer. Want zo gaan we hier met elkaar om.’’