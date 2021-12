Geen grap: clown Marco, neef van Bassie en Adriaan, vrolijkt Lochem op met wensboom: ‘Altijd blijven lachen!’

GGD komt met extra informatie over coronavac­cin in Lochem

GGD Noord- en Oost-Gelderland is zaterdag 13 november en zaterdag 4 december aanwezig bij tafeltennisvereniging De Toekomst aan de Runmolenlaan 17 in Lochem voor extra informatie en voorlichting over het coronavirus en de coronavaccinatie. De locatie is ingericht als pop-up locatie met vrije inloop voor iedereen die vragen heeft of zich wil laten vaccineren zonder eerst een afspraak te maken.

11 november