Geen onderzoek naar betaalbare huizen in Lochem

Is er een tekort aan betaalbare woningen in Lochem, zowel in de huur- als de koopsector? De PvdA-fractie in de Lochemse gemeenteraad is daar heilig van overtuigd. Maar de rest van de gemeenteraad absoluut niet. Een onderzoek of er een tekort aan betaalbare huizen is, zal er voorlopig niet komen.

De PvdA vroeg gisteravond in een motie aan het college om een dergelijk onderzoek uit te voeren. Behalve de PvdA steunde geen enkele fractie de motie.

Corporaties

Wethouder Bert Groot Wesseldijk (Gemeentebelangen) had ook al laten weten niets te voelen voor een dergelijk onderzoek. Volgens hem ligt er al ‘een kast vol met onderzoeken’. Hij verwees naar de woonvisie van de gemeente waar ook de verschillende dorpsraden aan hebben bijgedragen. Groot Wesseldijk zei dat de woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen gevraagd is om later dit jaar de raad nog eens bij te praten over hoe het gesteld is met het aanbod van het aantal huurhuizen in relatie tot de vraag hiernaar.

Verbazing

De PvdA roept al enige tijd dat het in Lochem schort aan goedkopere huizen. Volgens de PvdA wordt er weliswaar in voldoende mate gebouwd in de verschillende kernen van de gemeente, maar het gaat volgens deze fractie allemaal om huizen die onbereikbaar zijn voor mensen met een minder goed gevulde beurs. Ook tot verbazing van de PvdA zelf trof de fractie onlangs een bondgenoot in de IKL.

Brief

Die schreef een brief aan de raadsfracties om zich in te zetten voor de verwezenlijking van meer betaalbare huizen in koop- en huursector. Want volgens de IKL lukt het werknemers van bij de IKL aangesloten ondernemingen regelmatig niet om in de gemeente Lochem een huis te huren of te kopen in de betaalbare sector.

Niet onderbouwen

Ook zou het aantrekken van personeel bemoeilijkt worden door de krapte aan goedkopere huizen in Lochem. Overigens heeft de IKL tot nu toe deze alarmbrief nog niet kunnen onderbouwen met cijfers. Ook vragen van deze krant over welke bedrijven te maken hebben met dit probleem en om hoeveel medewerkers het gaat, konden niet worden beantwoord.

Doorstroming