Geen onveilige vloeren in Lochem

Het gaat om museum More in Gorssel, woonzorgcentrum ’t Talma in Laren, appartementengebouw Rengershof in Laren, schoolgebouw De Garve in Lochem, het pand van Circulus Berkel in Lochem, woonzorgcentrum Anke Marjolein in Lochem, het kantoor van De Jong & Laan en een particuliere woning. Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van het deels instorten van een parkeergarage in Eindhoven waar ook Bubbledeckvloeren waren toegepast.