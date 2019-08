Geert en Leen doen al voor de tiende keer mee aan Fietsvierdaagse Achterhoek: ‘De mensen hier zijn zo gastvrij’

Waarschu­win­gen en boetes voor sproeien tijdens droogtere­cord in Oost-Nederland

3 augustus REGIO - Vier boeren die het land besproeiden met water uit sloten, vijvers, beken of rivieren zijn tijdens de huidige droge zomerperiode beboet door Waterschap Rijn en IJssel. Er werd 34 keer een officiële waarschuwing uitgedeeld. Eén keer is gewaarschuwd omdat er grondwater werd opgepompt in een kwetsbaar natuurgebied. Ondertussen wordt het droger en droger.