‘Geflitste’ fietsendief gepakt in Gorssel

video Kijkje achter de schermen van acht ‘maakbe­drij­ven’ in Lochem

1 mei In de hoek van de grote expositiezaal van het Stadshuus staat al een grote zak veevoeder. Niet bedoeld om de bezoekers mee te fêteren, maar om te laten zien wat ForFarmers uit Lochem allemaal maakt. Dit internationaal opererende bedrijf, met zijn hoofdkantoor in Lochem, is een van de deelnemende bedrijven aan de tentoonstelling Made in Lochem die vanmiddag geopend wordt.