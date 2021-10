Gehackt of afgeperst met naaktfoto's? Escaperoom maakt Lochemse jeugd alert op gevaren van online

Verhuizing van rubberver­wer­ker Doornberg dichterbij, Lochem int daarom niet de boete van 200 duizend euro

1 september Johan Doornberg van het recyclingbedrijf Rubber Verwerking Nederland in Almen hoeft niet te vrezen dat Lochem binnenkort de dwangsom van 200.000 euro gaat innen omdat het bedrijf niet op tijd is verhuisd. Nu er zicht is op een omgevingsvergunning voor zijn nieuwe locatie in Enschede, stelt de gemeente Lochem zich coulant op. ,,We zijn er niet op uit om Doornberg nu extra onder druk te zetten.’’