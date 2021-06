Geliquideerde kunsthandelaar uit Laren ‘werd vlak voor zijn dood ernstig bedreigd vanwege drugs’

Joviale reus ‘Incasso Cees’ was uit op wraak: vrienden wisten niets van zijn banden met de drugshan­del

28 november ARNHEM - I did it my way, ‘zingt’ Frank Sinatra als de kist van Cees J. het zaaltje van het crematorium Kranenburg in Zwolle wordt binnengebracht. Een klein gezelschap van familieleden en vrienden neemt donderdagmiddag afscheid van de 53-jarige Arnhemmer. De dienst is kort en sober.