'Ger Visser vast om onderzoek vervalsing documenten'

updateDe gevallen vastgoedman Ger Visser zit vast, omdat hij op grote schaal documenten zou hebben vervalst rond de ondergang van Eurocommerce. Dat bevestigt advocaat Jacob Vlaar tegenover NRC. Het nieuws volgt een dag voor de regiezitting in het hoger beroep in de strafzaak van Visser.

De Fiscale opsporing- en inlichtingendienst (FIOD) pakte Ger Visser, dienst vrouw Patricia, zoon Ger junior en dochter Kristel afgelopen vrijdag op. Alleen de ex-Eurocommercebaas zit nog vast.

Het voorarrest van Ger senior is daarbij verlengd, laat het Openbaar Ministerie weten. ,,De drie anderen die in vrijheid zijn gesteld, blijven verdachte in het onderzoek”, zegt Wim de Bruin, woordvoerder van Landelijk Parket.

Megacomplot

De inval draait volgens NRC om vermeende vervalste documenten die door Ger Visser worden ingebracht als bewijsstukken in het hoger beroep in de strafzaak. Daarbij zou Visser een megacomplot willen aantonen van vastgoedmiljonair Dik Wessels, Rabobank-bestuurder Sipko Schat en Peter Keur van Rabo-dochter FGH Bankplannen om Eurocommerce in een faillissement te duwen.

Het zou gaan om meerdere vertrouwelijke gespreksverslagen en brieven op privébriefpapier van de vorig jaar overleden Wessels. Hij was jarenlang zakenpartner van Visser. Naar verluidt heeft justitie het onderzoek naar de documenten gestart, nadat curatoren van het faillissement van Eurocommerce-vennootschappen aangifte deden.

Springpaarden

Ger Visser werd als voormalig vastgoedbaas twee jaar geleden tot 3,5 jaar cel veroordeeld voor faillissementsfraude en oplichting. Zijn zoon (36) kreeg een jaar cel omdat hij met zijn vader samen zou spannen in de verkoop van Stal Eurocommerce. In die stal zaten dure springpaarden, die voor miljoenen onder de werkelijke waarde in eigendom overgingen van vader op zoon.

Hoger beroep