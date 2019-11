Gerda Havertong (73) uit Epse gaat met 30 jaar oude Sesamstraat-scène het internet over

videoGerda Havertong (73) uit Epse gaat momenteel met een oude scène uit Sesamstraat het internet over. In het fragment uit 1987 vertelt de actrice hoe pijnlijk het is om uitgemaakt te worden voor Zwarte Piet. Volgens haar is er tientallen jaren later weinig veranderd. ,,Deze ervaringen kent iedereen met een andere huidskleur in Nederland.’’

In de ruim 30 jaar oude video, die sinds de racistische uitlatingen door voetbalfans van FC Den Bosch veelvuldig wordt gedeeld op social media, is een gesprek tussen Gerda en Pino te zien. De grote blauwe vogel vraagt of hij zijn schoen in het huis van Gerda mag zetten om meer kans te maken op een cadeautje. Sinterklaas zou immers ‘zijn eigen zwarte piet vast niet vergeten’.

Hoewel bij veel kijkers de haren recht overeind zullen staan bij de opmerking die Pino destijds maakte, is er volgens Havertong 30 jaar later weinig veranderd. ,,We hebben wat nieuwe woordjes erbij gekregen, we roepen dat we inclusief willen zijn. Maar we maken op dat front helemaal niets waar in Nederland’’, stelt ze.

Pijn

Het doet Havertong ergens goed dat het filmpje na zoveel jaren nog steeds wordt bekeken. Ze schreef de scène zelf nadat haar kind op school voor Zwarte Piet werd uitgemaakt. Maar het feit dat het nog nodig is om uit te leggen hoeveel zwarte Nederlanders gebukt gaan onder racisme, stemt haar treurig. Ze verwijst daarbij naar het incident in Den Bosch. ,,Het is verschrikkelijk om te zien dat zo’n jongen het veld moet verlaten omdat een ander jou pijn wil doen, alleen maar omdat je een andere huidskleur hebt.”

De in Suriname geboren actrice heeft desondanks geen behoefte meer om publiekelijk voorop te gaan in de strijd tegen racisme. ,,Ik ga niet meer de barricaden op, dat laat ik over aan de jongeren. Maar deze ervaringen kent iedereen met een andere huidskleur in Nederland.’’

Schaamte

Ze benadrukt dat niet iedere witte Nederlander racistisch is. ,,Ik ben heel blij met elke kleine handreiking van witte Nederlanders die zich uitspreken tegen racisme, en die zeggen dat ze zich ervoor schamen. Niet heel Nederland is racistisch. Maar bij elk incident krijg je toch weer het gevoel inferieur te zijn; dat gaat nooit weg. En incidenten zijn er nog steeds, veelvuldig.”