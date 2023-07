Als een superheld freerunnen, Sebastiaan wil een echt freerun­ners­park in Deventer, maar waar?

Veilig en vrij van muurtjes springen met of zonder een flexibele muursalto. Dat kan het beste in een Freerunnerspark. En dat is nou net wat Deventer mist. De nood is hoog, want het aantal freerunners in Deventer blijft groeien. ,,Superblij dat de gemeente Deventer onderzoek doet’’, stelt Sebastiaan van Praag van Grip Freerunning.