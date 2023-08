Zutphense IJsselkade eindelijk helemaal opgeknapt, bevalt dat? ‘Hier krijg je écht een vakantiege­voel’

Het heeft vijf jaar en meerdere miljoenen gekost, maar de IJsselkade in Zutphen is nu écht af. De kade moest het uithangbord voor de stad worden, met als stralend middelpunt de geliefde rivier. Is die ambitie volgens bewoners waargemaakt? ,,Het nodigt nu veel meer uit.”