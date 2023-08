Verbod langs de IJssel in Deventer lijkt te werken: 'Het is erg stil gebleven’

Een loslopende hond die zijn tanden in een gans zet. Na meldingen over viervoeters die de rust van vogels verstoorden, nam Deventer maatregelen. Een deel van de uiterwaarden aan de zuidkant van de stad is afgesloten. En dat lijkt effect te hebben.