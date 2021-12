Gerinkel, piepende autobanden, vlammen: zo weet campingeigenaar in Harfsen erger te voorkomen

Video Geen grap: clown Marco, neef van Bassie en Adriaan, vrolijkt Lochem op met wensboom: ‘Altijd blijven lachen!’

Voor het eerst in zijn leven woont clown Marco (49) in een huis dat niet op wielen staat: een huurwoning in Lochem. Makkelijk te vinden, er staat een opvallende kerstboom voor de deur. Daar mag je een wenskaartje in hangen voor iemand die ‘in deze rare tijd’ wel een kerstpakket kan gebruiken. ,,Je hebt mensen om je heen nodig.”

