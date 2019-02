Geschorste docent Staring College Lochem: ‘Ik ben er niet ingeluisd’

De docent van het Staring College in Lochem die porno keek in de klas, is er niet ingeluisd door leerlingen. Dat laat hij samen met de school weten in een gezamenlijk statement.

Het tafereel werd gefilmd en op Dumpert gezet, verspreidde zich in rap tempo over het internet en leidde tot veel commotie. Op internet werd gesuggereerd door hij er werd ingeluisd door het woord assteen te googelen. Het woord klinkt in het Nederlands normaal, maar krijgt in het Engels een andere betekenis waardoor porno verschijnt.

‘Niet waar’

Dat verhaal klopt echter niet, blijkt uit de verklaring aan de ouders die in het bezit is van deze krant. ,,Absoluut niet waar’’, zegt bestuurder Nico Woonink. ,,In het belang van de betreffende leerlingen hebben we besloten dit naar buiten te brengen. Het mag namelijk niet zo zijn dat leerlingen worden aangekeken op iets wat ze niet hebben gedaan. Ze hadden hier echt last van.’’

Quote We zijn met hem in gesprek, hij maakt een moeilijke tijd door Nico Woonink, Bestuurder Staring College