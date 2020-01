Gevonden dode vrouw in Twentekanaal bij Lochem niet door misdrijf omgekomen

Verkeers­bor­den en putten opgeblazen in Lochem bij oud en nieuw, schade bedraagt 7000 euro

7 januari Ook de gemeente Lochem is niet ontkomen aan schade die is aangericht door vuurwerk. Elf verkeersborden en enkele putdeksels zijn opgeblazen of beschadigd. ,,Globale schatting is dat het gaat om een bedrag van 7000 euro’’, zegt gemeentewoordvoerder Karin Notenboom.