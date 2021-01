Gevonden vrouw in rivier kwam uit Lochem

Ideetje uit Almen om bij de jaarwisse­ling kerkklok­ken te luiden wordt over heel Nederland opgepakt

17 december Geen vuurwerk en geen carbid. Een doodstil oud en nieuw dreigde in Lochem dit jaar. CDA-fractievoorzitter Coby Wiltink wilde daar niets van weten. Ze kwam met het idee om bij middernacht de kerkklokken te luiden om enige saamhorigheid te kweken. Verspreid over Nederland, van Katwijk tot aan Zuidwolde in Drenthe, wordt dit idee nu overgenomen.