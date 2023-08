Gevreesde plant levert in Gorssel soms zelfs slapeloze nachten op: 'Wortels kunnen beton vergruizen’

Thierry Baudet begint verkie­zings­cam­pag­ne op chique landgoed, gemeente Lochem voelt zich overvallen

Forum voor Democratie (FvD) trapt de landelijke verkiezingscampagne af op het terrein van Huis De Voorst in Eefde. Op 9 en 10 september is het landgoed het toneel van de achterban van de partij van Thierry Baudet. De partijleider heeft dinsdag via sociale media het evenement Forum Outside aangekondigd. De gemeente Lochem zit er mee in haar maag.