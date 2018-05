Gewelddadig drietal berooft bezoekers Keidagen in Lochem

De eerste overval vond rond middernacht plaats (nacht van donderdag op vrijdag) in de Brouwhuissteeg in Lochem. Onder geweld werden persoonlijke bezittingen gestolen. Later in de nacht, om 2.30 uur, werd op de Albert Hahnweg in Lochem een man beroofd van zijn telefoon en 40 euro. Hij werd neergeslagen door één of meerdere personen. Hij kon geen signalement geven van de mogelijke daders.