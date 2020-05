Gewonde na botsing tussen trekker en vrachtwagen bij Lochem

Ondanks kletsnatte februari wordt in de Achterhoek nu al gevreesd voor extreme droogte

5 mei Na de extreem droge maand april is het grondwaterpeil in de Achterhoek alweer met een schrikbarend tempo gedaald. Waterschap Rijn en IJssel maakt zich ernstige zorgen over mogelijke droogte komende zomer. Positief is wel dat meer boeren in vergelijking tot twee jaar geleden zelf initiatief nemen om veel regenwater vast te houden.