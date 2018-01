Gewoon Twelle in Twello na vijf jaar failliet

video Onduidelijkheid rond oorzaak dodelijk ongeluk Lochem

10 januari Waarom een medewerker gisteren in een container bij Zwem- en sportcentrum De Beemd in Lochem klom is onbekend. De Lochemer raakte bekneld en kwam daardoor om het leven. Een collega die hem te hulp schoot raakte gewond. Het zwembad is per direct gesloten. Onduidelijk is wanneer De Beemd weer open gaat.