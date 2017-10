Gezocht: straatrover met blauw oog

Museum MORE krijgt er twee schilderijen bij

12:30 Museum MORE heeft twee schilderijen aangekocht. Het gaat om werken van Carel Willink en Gerard Röling. Volgens MORE gaat het om twee 'topwerken': Willinks Portret van Henri Isaäc Keuss, geschilderd in 1955 en Portret van Lenny de Graan dat Röling rond 1941 vervaardigde.