GGD komt met extra informatie over coronavaccin in Lochem

Legging Stolper­stei­ne moet veel goed maken in Lochem: ‘Verbaasd over aantal verraden en weggevoer­de inwoners’

In Lochem, Almen en Joppe worden vrijdag zeven Stolpersteine gelegd. Een van de stenen is voor Derk Jan Wassink. Een jonge Jehova’s getuige uit Joppe. Het is de eerste steen voor een niet-Joods slachtoffer dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd weggevoerd uit de gemeente Lochem. ,,We hebben nog heel wat goed te maken in ‘fout’ Lochem’’, zegt Pieter Arts, voorzitter van Stichting Stolpersteine Lochem.

9 november