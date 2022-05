Gijs Kreunen maakt in Lochem gevels ‘van honderd procent afval’

Chloorgas ontsnapt in zwembad EuroParcs de Achterhoek, geen badgasten aanwezig

In EuroParcs De Achterhoek aan de Ploegdijk in Lochem is vanmiddag chloorgas ontsnapt. Dit gebeurde in de technische ruimte van het zwembad. Er waren op dat moment geen badgasten aanwezig. De brandweer heeft het gebouw gelucht en weer vrijgegeven.

29 april