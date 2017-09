Graaf Obstacle Run Lochem trekt ruim driehonderd deelnemers

Op en rond de motorcrossbaan in Lochem waren veertien hindernissen uitgezet. Zo moesten deelnemers onder meer over autobanden klauteren, door een modderbad kruipen en door de Barchemse Veengoot waden. Kinderen legden een route van drie kilometer af; volwassenen kregen acht kilometer voor de kiezen.

Uitdagingen

De scoutinggroep tekende voor de organisatie, met steun van een aantal partijen. ,,Scouting gaat onder andere over uitdagingen’’, zegt Van den Noort. ,,Dit was voor ons ook een uitdaging. Het ene deel van de scoutinggroep vindt het heel leuk om obstakels te bouwen en het andere deel vindt het heel leuk om er overheen te rennen.'' Hoewel de wens bestaat om het evenement volgend jaar weer te houden, moet daar nog wel een besluit over worden genomen. ,,Het is namelijk een hele grote klus'', zegt Van den Noort over de voorbereiding.