Greenpeace gaat demonstreren bij ForFamers in Lochem: ‘Ze doen te weinig aan ontbossing’

De eerste plons van het jaar in zwembad De Boskoele in Gorssel: hoe lang zwemmen bezoekers hier nog?

Buiten is het zo’n 13 graden, het badwater is een stuk aangenamer met 22,5 graden Celsius. Reden genoeg voor tientallen mensen om de eerste plons van het buitenzwemjaar te maken in De Boskoele in Gorssel. Op de achtergrond vinden gesprekken en onderzoeken plaats over de toekomst van onder andere dit bad. Want dat er wat moet gebeuren, staat als een paal boven water.

1 mei