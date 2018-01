Grijze bak minder vaak geleegd in Lochem

Nu kunnen Lochemers de grijze container nog eens in de twee weken aan de weg zetten. In de praktijk gebeurt dat gemiddeld genomen niet. Uit gegevens over 2016 blijkt dat de grijze bak per huishouden gemiddeld elf keer aan de weg is gezet. Daaruit concludeerde de gemeente eerder al dat de inzamelfrequentie omlaag kan naar eens in de vier weken. Het was aanvankelijk de bedoeling om per 1 januari over te stappen op een ander regime. Dat wordt drie maanden later. Er zijn qua afvalinzameling meer veranderingen op komst. De gemeente Lochem wil dat binnenkort in één keer kenbaar maken aan inwoners. Om die reden is er voor gekozen om pas vanaf april het nieuwe inzamelregime te introduceren.