GroenLinks en Gemeentebelangen samen aan de leiding in Lochem

Teleurstellend

D66 is tot nu toe de verliezer. Die partij zou twee zetels kwijtraken in vergelijking met de vorige verkiezingen. ,,Teleurstellend'', zegt lijsttrekker Hamp Harmsen. ,,Heel spijtig dat we op de een of andere manier niet het vertrouwen van de kiezer hebben kunnen behouden. Als dit de definitieve uitslag wordt dan nemen we ons verlies. Dan gaan we met rechte rug en opgeheven hoofd werken aan het terugkrijgen van het vertrouwen.''