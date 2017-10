GroenLinks: proef met lagere snelheid N348 bij Eefde

Aanleiding is een soortgelijke proef op de N348 bij Spankeren, in de gemeente Rheden. Hier is de maximumsnelheid verlaagd van maximaal 80 naar 70 kilometer per uur, nadat omwonenden en de gemeente aangaven de verkeerssituatie onveilig te vinden. Hetzelfde is het geval tussen Eefde en Gorssel, waar vooral schooljeugd te maken heeft met moeilijke oversteeksituaties. Statenlid Wouter Witteveen zegt te hopen dat de provincie als wegbeheerder ook hier een proef begint. "Als er maatregelen mogelijk zijn om deze te verbeteren, dan zijn we het verplicht aan onze inwoners om deze te nemen."