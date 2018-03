Groot deel bomen Goorseweg in Lochem behouden

Dat meldt de provincie Gelderland, die bezig is met uitwerken van de plannen voor de rondweg. Het tracé van de circa 3,6 kilometer lange rondweg staat inmiddels in grote lijnen vast, al moet de exacte ligging en het ontwerp van de weg nog worden bepaald. De weg gaat straks via de Kwinkweerd voor het station langs. De weg komt uiteindelijk via een nieuwe brug over het Twentekanaal uit op de Goorseweg. Bij de Kwinkweerd en Goorseweg komen parallelwegen voor bedrijven en bewoners.

Karakteristiek

De provincie ziet kans om de karakteristieke bij de huidige Goorseweg, die straks parallelweg is, te behouden. Alleen op de plek waar de weg afbuigt naar de nieuwe brug over het Twentekanaal is het noodzakelijk om bomen te kappen. Hoeveel bomen er precies tegen de vlakte gaan wordt later bekend.

Opmerkingen