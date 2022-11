Hans zet zijn hele huis vol rook (om daarna geld te kunnen besparen)

MET VIDEO Hoe een eierboer en een huisarts als volkomen onbekenden samen lopend vanuit Lochem naar Rome gingen

De een is eierboer, de ander voormalig huisarts. Tonnie Wegdam en Gijs van Dalfsen, allebei Lochemers, maar ze kenden elkaar niet. Toch liepen ze samen naar Rome. ,,Tonnie belde me gewoon op, omdat hij van een buurman had gehoord dat ik ook van wandelen hield.’’

18 oktober