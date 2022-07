Harry van Wijk verzorgt ‘geliefd en vaak drukbezocht’ marktorgelconcert in Lochem

Huis te koop van schrijver A.L. Snijders: ‘Hier zijn geniale stukken geschreven’

Het huis van de vorig jaar overleden schrijver A.L. Snijders staat te koop. Het gaat om een woonboerderij aan de Boekhorstlaan in buurtschap Klein Dochteren bij Lochem. De meester van het zeer korte verhaal en ook bekende columnist was van oorsprong Amsterdammer, maar woonde al sinds de jaren 70 in de bossen bij Lochem. ,,Hier zijn geniale stukken geschreven.’’

