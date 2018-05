Hemelvaart trekt volk van buiten naar Keidagen in Lochem

9 motoren en 25 helmen gestolen bij dealer in Lochem

10 mei Negen motoren en zo'n 25 helmen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag gestolen bij een dealer in Lochem. Op Facebook doet de dealer een oproep: hij verzamelt tips over de diefstal. Die oproep is inmiddels meer dan 3.500 keer gedeeld.