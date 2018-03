Hennepafval gedumpt in Barchem

Burgemeester Sebastiaan van't Erve stipte de vondst donderdagavond ook aan bij de beëdiging van nieuwe raadsleden. In zijn toespraak ging hij onder meer in op het werk dat er voor hen ligt. Weerbaarheid is er volgens Van't Erve een van. ,,Afgelopen week is nog 450 kilo drugsafval in het buitengebied van Barchem gevonden. Het speelt op meer plekken dan we denken. De ogen moeten open. We zullen er iets aan moeten doen om ons weerbaar te maken.''