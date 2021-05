Historisch Genootschap Lochem zit met de handen in het haar over meest bijzondere stuk uit de collectie: ‘Wie weet meer over ons pronkstuk?’

video Wat is het coronage­heim van Lochem? ‘We hebben hier goed opgevoede, keurige mensen’

3 mei Wat is het geheim van Lochem? Kunnen we van de opvallend goede coronacijfers leren, zodat ze in alle gemeenten op die van Lochem gaan lijken? ,,Hier was niemand aan het feesten op Koningsdag”, zegt de Lochemmer subtiel. En de Harfsenaar voegt iets streekeigens toe. ,,We hebben hier noaberschap.”