Hoe is het nu met ... Bud Wichers uit Gorssel? ‘Het leven in een oorlog verandert je als mens’

Stoppen bij KLM brak het hart van stewardess Renske uit Laren: ‘Ik was mijn identiteit kwijt’

19:00 Een gedwongen vertrek bij luchtvaartmaatschappij KLM is pijnlijk. Want vliegen is voor de mensen met een ‘blauw hart’ een manier van leven. Renske Dragt (41) uit Laren weet er alles van. Ze schreef een boek over haar jaren als stewardess en haar afscheid om gezondheidsredenen: Love is in the air. ,,Werken bij de KLM is onderdeel van je identiteit. Stoppen heeft mijn hart gebroken.’’