Hoe zwaar telt de stem van Lochemers over windmolens? Gemeentebestuur: ‘Inspraak is niet per se invloed’

Zondag demon­streert de Gorsselse Marlies Gommers met andere opa’s en oma’s in Deventer om het klimaat te redden

9 maart Komende zondag wordt een demonstratie onder de naam van ‘klimaatalarm’ op 44 plaatsen georganiseerd, waaronder de Brink in Deventer. Een van de drijvende krachten achter deze demonstratie is het netwerk van Grootouders voor het Klimaat. Marlies Gommers uit Gorssel is één van hen en vertelt ze dat ze vanwege haar kleinkinderen ‘harder is gaan lopen’ voor het klimaat.