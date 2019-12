Hoezo is carbid schieten voor jongens? Sophie (28) uit Epse knalt al jaren: ‘Hoe harder, hoe beter’

In het dagelijks leven is Hebing filiaalmanager van het Kruidvat in Olst. Dezer dagen heeft ze nauwelijks een gaatje in haar agenda. De periode rond de feestdagen is het topdrukte op haar werk, maar ook de voorbereidingen van het jaarlijkse Carbidfestival in Epse slokken behoorlijk wat tijd op. Het kan wat haar betreft niet snel genoeg oudejaarsdag zijn. ,,De eerste carbidkriebels krijg ik meestal in september, als we beginnen met brainstormen over het festival.”